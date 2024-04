POL-NOM: Bombenfund

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT SCHÖNHAGEN, STEINTORSTRASSE, Donnerstag, der 04.04.2024, 12:46 Uhr. Ein 34- jähriger PKW Fahrer aus Uslar stieß, beim Rückwärts Ausparken aus einer Grundstückseinfahrt, gegen einen, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten, PKW einer Bürgerin aus Bad Karlshafen. Dabei entstand an ihrem PKW Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 ...

