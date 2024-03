Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

BPOL-CUX: Bundespolizei See eskortiert FSRU-Terminal "Energos Force" durch die Nordsee +++ Vorgang verläuft ohne Zwischenfälle +++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Die Überfahrt des mit Flüssiggas beladen FSRU-Schiffes durch die Nordsee bis zum deutschen Küstenmeer ist aus polizeilicher Sicht ohne Zwischenfälle verlaufen. Die "Energos Force" erreichte am 14.03.2024 gegen 13:25 Uhr planmäßig die westliche Grenze der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und damit den Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven, wo sie von dem Einsatzschiff BP 81 "Potsdam" empfangen wurde, welches das FSRU-Schiff schließlich bis ins Küstenmeer westlich von Helgoland eskortierte, um die störungsfreie Überfahrt zu gewährleisten. Die Übergabe an die Wasserschutzpolizei Hamburg erfolgte -ebenfalls planmäßig- am Abend um 19:50 Uhr, welche das FSRU-Schiff gemeinsam mit den Wasserschutzpolizeien Niedersachsen und Schleswig-Holstein bis zum LNG-Anleger in Stade begleiteten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell