BPOL-CUX: Bundespolizei See sichert Schifffahrtshindernis vor Helgoland

Am 31.12.2023 wurde durch das Bundespolizei-Einsatzschiff BP 83 BAD DÜBEN ein Schifffahrtshindernis vor der Hochseeinsel Helgoland aufgeklärt, dabei handelte es sich um eine vertriebene Kardinaltonne aus dem Seegebiet "Robbenplate" auf der Weser. Kardinaltonnen kennzeichnen in der Seefahrt Hindernisse oder Untiefen. Mittels eines ausgesetzten Kontrollbootes wurde das Seezeichen gesichert und in den Helgoländer Südhafen geschleppt. Dort wurde es abschließend durch die Beamten an das Helgoländer Hafenamt übergeben. Losgerissene Seezeichen stellen nicht nur eine Gefährdung für den Schiffsverkehr dar, sondern können auch für Irritationen in der Navigation sorgen.

