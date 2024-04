Northeim (ots) - Hardegsen OT Hettensen, Friwoler Straße, Donnerstag, 04.04.2024, 21.00 Uhr HETTENSEN (Wol) - Täter werden von Nachbarn gestört. Am Donnerstag gegen 21.00 Uhr haben zwei Männer versucht in einer Garage in der Friwoler Straße in Hettensen einzubrechen. Ein benachbartes Ehepaar hatte die beiden ca. 20 Jahre alten Männer erst beobachtet und seien anschließend in Richtung des Nachbargrundstücks ...

mehr