Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Brand in Werl

Werl (ots)

Am 01.01.2024 kam es gegen 02:39 Uhr zu einem Brandgeschehen an einer Doppelhaushälfte in der Straße "Taubenpöthen" in Werl. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich der Brand an der zum Garten gelegenen Gebäudeseite, bei dem ein Gartenzaun, Mülltonnen, die Hausfassade mit Fenstern und eine Veranda beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen fährlässiger Brandstiftung gegen unbekannt wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (cg)

