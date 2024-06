Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++E-Bike entwendet++Schwerer Fall des Ladendiebstahls++Griff bei Aufbruchsversuch abgerissen++Hoher Schaden durch Akku Diebstahl++

Leer - E-Bike entwendet

Am 10.06.2024 kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr zu dem Diebstahl eines E-Bike, welches nach bisherigen Erkenntnissen ungesichert von einem Wohnhaus an der Straße "Westerende" abgestellt worden war. Das neuwertige Fahrrad ist dunkelblau, stammt von der Firma "Rabeneick" und hat einen Wert von ca. 2300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Leer - Schwerer Fall des Ladendiebstahls Am 11.06.2024 wurde der Polizeigegen 17:55 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Verbrauchermarkt an der Nüttermoorer Straße zu einem Ladendiebstahl durch zwei Täter gekommen sei, die nach der Tat geflüchtet seien. Kurz zuvor hatte einer der später ermittelten Täter einige Waren an der Kasse bezahlt, aber den Diebstahlalarm ausgelöst, wodurch die anwesenden Mitarbeiterinnen bemerkten, dass bei männlichen Personen noch weiter Waren mit sich führten und die in ihren Taschen und der Bekleidung verborgen hielten. Auf den Umstand angesprochen traten beide Täter die Flucht an, wobei eine Mitarbeiterin des Geschäftes noch zur Seite geschubst wurde. Durch Zeugen konnte der Fluchtweg an die umgehend alarmierte Polizei mitgeteilt werden, so dass nach kurzer Zeit die Tatverdächtigen, ein 21-jähriger Mann und ein 33-jähriger Mann mit Wohnsitzen in Papenburg, ausfindig gemacht werden konnte. Auch das Diebesgut im Wert von knapp 180 Euro in Form von Alkohol und Süßwaren, wurden komplett aufgefunden und dem geschädigten Verbrauchermarkt wieder ausgehändigt. Bei den tatverdächtigen Männern wurde eine Identitätsfeststellung durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Filsum - Griff bei Aufbruchsversuch abgerissen Der Aufbruch eines Lieferwagens scheiterte, als sich ein unbekannter Täter am 11.06.2024 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr an dem Fahrzeug schaffen machte, welches in der Straße Brinkhusen abgestellt war. Stattdessen riss der unbekannte Täter den Türgriff der seitlichen Schiebetür ab. Somit verursachte er einen Schaden am Fahrzeug, musste aber ohne Diebesgut die Örtlichkeit verlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Filsum zu kontaktieren.

Leer - Hoher Schaden durch Akku Diebstahl Sie sind dafür gedacht, sich schnell und unkompliziert, natürlich mit der passenden Fahrerlaubnis, von A nach B zu bewegen: Leih-Elektroroller. Die kleinen Flitzer in der markanten seegrünen Farbe sind an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet zu diesem Zweck aufgestellt. Nach Pfingsten wurde der Polizei bekannt gegeben, dass bereits seit Anfang des Monats Mai derzeit noch zu ermittelnde Täter eine weitere Nutzung bezüglich der Fahrzeuge entdeckt haben. Die Täter stehlen die eigentlich geschützt und verschlossen verbauten Akkus und verursachen damit hohe Sachschäden. Zu Akku-Diebstählen aus den Elektrorollern kam es an folgenden Stellen: Am 05.05.2024, vermutlich um die Mittagszeit in der Ahornstraße in Bingum. Am 11.05.2024 kam es zu den Uhrzeiten 13:30 Uhr, 15:40 Uhr und 15:50 Uhr im Anemonenweg/Ecke Fichtenweg in Bingum zu drei Akku-Diebstählen aus den Rollern. Am 12.05.2024 wurden gegen 16:34 Uhr am Berliner Ring in Höhe des dortigen Spielplatzes gleich zwei Rollen aufgebrochen und die Akkus entwendet und ein weiterer Diebstahl eines Akkus ereignete sich am 22.05.2024 gegen 15:50 Uhr an der Noortmer Chaussee. Die Polizei weist daraufhin, dass bei diesen Rollern nicht wie üblich die Sitzbank einfach hochgeklappt werden kann, wenn also jemand beobachtet hat, dass eine Person neben einer hochgeklappten Sitzbank gestanden hat, wäre dieses ein Hinweis darauf, dass ein Diebstahl begangen wird. Bei diesen Taten wurde bislang ein Gesamtwert an Schäden in Höhe von gut 20.000 Euro verursacht, davon machen die entwendeten Roller-Akkus allein einen Schaden von mehr als 16.000 Euro aus. Das zuständige Fachkommissariat der Polizei Leer/Emden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben könnten, sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen.

