POL-LER: Pressemitteilung zu einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.06.2024

++Vermisstensuche in Emden - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto++

Emden - Vermisstensuche in Emden - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Seit den Vormittagsstunden des 13.06.2024 wird ein 81-jähriger Mann aus dem Stadtteil Herrentor in Emden vermisst. Der Mann hatte zu einer nicht bekannten Zeit seine Wohnung verlassen und sich von dort in unbekannte Richtung entfernt. Nach der polizeilichen Meldung wurden umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr nach dem Vermissten eingeleitet, bei welchem auch ein Polizeihubschrauber, Suchhunde und Feuerwehrtaucher, sowie eine Drohne zum Einsatz. Alle bisher durchgeführten Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des 81-jährigen. Die Polizei Emden bittet die Bevölkerung in Emden um Mithilfe und veröffentlicht das anliegende Foto des vermissten Mannes. Der Mann ist ca. 175-180 cm groß und sehr schlank. Seine genaue Bekleidung ist nicht bekannt, es wird vermutet, dass er eine Jeans und ein Hemd trägt. Hinweise, die zum Auffinden des 81-jährigen Beitrage sind bitte direkt an die Polizei in Emden zu geben.

Hinweise bitte an:

Polizei Emden 04921-8910

