Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand nach Hausfriedensbruch ++ Bedrohung mit gefährlichen Gegenständen ++ Unfallflucht - Zeugen gesucht ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter der Wirkung berauschender Mittel

Leer - Widerstand nach Hausfriedensbruch Am Samstag, den 15.06.2024, gegen 14:15 Uhr weigerte sich ein 66-jähriger Emder trotz bestehendem Hausverbot und ausdrücklicher Aufforderung durch die Mitarbeitenden das Einzelhandelsgeschäft an der Sägemühlenstraße in Leer zu verlassen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der Mann gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten ebenfalls unkooperativ und aggressiv. Gegen die anschließende Verbringung zur Dienststelle wehrte er sich vehement und leistete Widerstand.

Leer - Bedrohung mit gefährlichen Gegenständen Am Sonntag, den 16.06.2024, gegen 03:30 Uhr wurde eine männliche Person gemeldet, die in der Brunnenstraße in Leer mit einem Beil und einem Wanderstock andere Personen bedrohen würde. Die unmittelbar entsandten Polizeibeamten konnten den 30-jährigen Leeraner feststellen und den Sachverhalt verifizieren. Im weiteren Geschehen konnte der Mann entwaffnet und festgenommen werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Leer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag, den 15.06.2024, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße geparkten Pkw Opel. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend, den 15.06.2024, wurde ein 39-Jähriger aus Emden von Polizeibeamten kontrolliert, nachdem dieser mit seinem Pkw die Emder Innenstadt befuhr. Dabei konnte festgestellt werden, dass er über keine Fahrerlaubnis verfügte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter der Wirkung berauschender Mittel Am Samstagabend, den 15.06.2024, wurde ein 31-Jähriger aus Südbrookmerland von Polizeibeamten kontrolliert, nachdem dieser mit einem Pkw den Emder Stadtteil Borssum befuhr. Dabei konnte festgestellt werden, dass er über keine Fahrerlaubnis verfügte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenso wurde ein Verfahren gegen die Halterin des Pkw aufgrund der Gestattung der Fahrt eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell