Kriminalitätsgeschehen

Am Wochenende haben Unbekannte in Norden in der Westerstraße, Ecke Posthalterslohne, das Fenster einer Praxis beschädigt. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Zwei Radfahrerinnen sind am Sonntag in Norden zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr stieß auf dem Gehweg der Norddeicher Straße eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin mit einer entgegenkommenden 43-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bereits am Mittwoch, 11.10.2023, kam es in Aurich zu einer Unfallflucht. In der Lange-Äcker-Straße stieß ein bislang Unbekannter zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen grünen Hyundai Kona am rechten Fahrbahnrand. Der Hyundai wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter 04941 606215 zu melden.

