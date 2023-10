Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 22.10.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Wiesmoor - Diebstahl aus PKW

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 14:15 Uhr bis ca. 18:00 Uhr, kam es an der Hauptstraße in Wiesmoor, Parkstreifen gegenüber des Kaufhauses Behrends, zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen PKW. Der Geschädigte stellte seinen weißen Jeep auf dem dortigen Parkstreifen ab. Bei seiner Rückkehr stellte er den Diebstahl einer Goldkette fest, welche zuvor am inneren Rückspiegel hing. Zeugen, welche möglicherweise Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden, Tel. 04944/914050.

Aurich - Mofa beschädigt

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag wurde in der von-Tirpitz-Straße in Aurich ein Mofa der Marke Sachs beschädigt. Bei dem Mofa wurde unter anderem der Krümmer abgetreten, der Schaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR. Zeugen, welche möglicherweise Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden, Tel. 04941/6060.

Wiesmoor - PKW beschädigt

Am Samstagnachmittag, im Zeitraum von ca. 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kaufhauses Behrends in Wiesmoor die Motorhaube eines dort abgestellten, grünen Audi A4 mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zeugen, welche möglicherweise Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden, Tel. 04944/914050.

Aurich - Videodreh mit "Sturmgewehr"

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, erging bei der Einsatzleitstelle der Polizei ein Notruf, wonach sich in der Tiefgarage unterhalb des Einkaufzentrum CARO eine Person mit einer Waffe befände, welche augenscheinlich Handyvideos drehen würde. Durch die sofort entsandten Einsatzkräfte konnte vor Ort ein 27jähriger aus Großheide angetroffen werden, welcher eine sog. Softairwaffe, in diesem Fall den Nachbau eines Sturmgewehres G36, mit sich führte. Softairwaffen sind, in Abhängigkeit von Typ und Funktionsweise, frei verkäuflich. Da diese jedoch meist täuschend echt aussehen, dürfen sie nicht in der Öffentlichkeit getragen werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, die Waffe wurde sichergestellt.

Norden

Norden - Ladendiebstahl im Einkaufszentrum

Ein 29-jähriger Mann aus dem Brookmerland ist am Freitag gegen 11:15 Uhr bei einem Diebstahl in einem Warenhaus im Norder Tor durch einen Ladendetektiv erwischt worden. Der 29-Jährige hatte Alkohol im Wert von ca. 14 Euro entwendet. Die hinzugerufene Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Norden - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Auf der Wurzeldeicher Straße ist am Sonntag gegen 00:30 Uhr ein Pkw durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei kontrolliert worden. Am Steuer des Pkw saß ein 33-jähriger Mann aus Norden. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Aus diesem Grunde wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den 33-Jährigen eingeleitet. Der Halter des Pkw, ein 61-jähriger Mann aus Norden, saß zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Beifahrersitz im Pkw. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da er die Fahrt des 33-Jährigen geduldet hatte, obwohl ihm bekannt war, dass dieser über keine Fahrerlaubnis verfügte.

Norden - Alkoholisiert einen Unfall verursacht

Ein 28-jähriger Mann aus Norden befuhr am Sonntag gegen 00:20 Uhr mit seinem Fahrrad die Osterstraße in Norden, als er in Höhe des ehemaligen Kinos gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw fuhr und Sachschaden verursachte. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er pustete fast 0,7 Promille. Dem 28-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Wittmund

Wittmund - Fast 1,5 Promille auf E-Scooter

Am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Wittmund in der Lessingstraße einen 20-Jährigen Wittmunder auf einem E-Scooter. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der junge Mann erheblich alkoholisiert war. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von fast 1,5 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell