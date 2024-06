Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandstiftung am Döner-Verkaufswagen

Schwerin (ots)

Am 01.06.2024, gegen 23:20 Uhr wurde der Polizei der Brand des Anhängers eines Döner-Imbiss in Schwerin Lankow gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer, konnte jedoch die Zerstörung des Verkaufsfahrzeuges samt Inventar und Lebensmitteln nicht verhindern, so dass ein Sachschaden von 90.000 Euro entstanden ist. Den ersten Erkenntnissen nach soll sich kurz vor Ausbruch des Feuers eine dunkel gekleidete Person im Bereich des Verkaufsanhängers befunden haben, die sich dann zügig entfernte. Weitere Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen konnten nicht erlangt werden. Der Kriminaldauerdienst Schwerin war zur Arbeit am Brandort und zur Spurensicherung im Einsatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter 0385 51800, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell