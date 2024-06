Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Person an der Seebrücke in Wismar-Wendorf vor dem Ertrinken gerettet

Wismar (ots)

Am 01.06.2024 gegen 16:24 Uhr wurde über den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock mitgeteilt, dass eine Person in Wismar Wendorf an der Seebrücke zu ertrinken droht. In Zusammenarbeit von den eingesetzten Polizeibeamten und den vor Ort befindlichen Passanten konnte die Person, ein 44 Jahre alter männlicher, slowakischer Staatsbürger, aus dem Wasser geborgen und erstversorgt werden. Befragungen vor Ort ergaben, dass der Mann vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in die Notlage geriet. Er war durchgängig bei Bewusstsein, jedoch stark unterkühlt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er an einen Rettungswagen übergeben, ins Sana Hanse Klinikum Wismar verbracht und dort stationär aufgenommen. gefertigt: Nico Speer Polizeikommissar Sachbearbeiter Einsatzleitstelle verantwortlich: Kai Schmechel Polizeioberkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell