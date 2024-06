POL-HRO: Teilnehmer der Veranstaltung "Simson Treffen 2024" kollidieren während der Ausfahrt

Parchim (ots) - In der Nacht vom 31.05.2024 auf den 01.06.2024 zwischen 22:30 Uhr und 08:30 Uhr wurde aus einer Werkstatt in Parchim ein PKW entwendet. Bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen Audi RS6 Kombi, der nicht zugelassen war und demzufolge auch keine gültigen Kennzeichen hat. Die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Hinweise ...

