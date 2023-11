Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Erfolgreiche Kooperation von Bundespolizei und Landespolizei - Festnahme von vier Taschendiebinnen auf frischer Tat - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 07. November 2023, 13:30 Uhr

Gemeinsam mit der Bundespolizei konnten gestern Nachmittag Beamte des Polizeipräsidiums vier Taschendiebinnen auf frischer Tat in Stadtmitte festnehmen. Die Frauen hatten eine Seniorin abgelenkt und ihr die Geldbörse gestohlen. Nun wird geprüft, ob sie dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zivilbeamte der Bundespolizei hatten die vier Frauen im Bereich des Hauptbahnhofs "ins Visier" genommen und zur Unterstützung Observationskräfte des Polizeipräsidiums Düsseldorf hinzugezogen. Gemeinsam beobachteten die Beamten, wie die vier Verdächtigen sich besonders für eine Seniorin mit Rollator interessierten und diese verfolgten. Als die ältere Dame an der Berliner Allee in eine Straßenbahn steigen wollte, täuschten die Vier ihre Hilfsbereitschaft vor und hoben den Rollator in die Bahn. Gleichzeitig lenkten sie die Aufmerksamkeit auf einen plötzlich entfalteten Stadtplan. Danach entfernten sie sich und liefen schnell in Richtung eines U-Bahn-Abganges. Daraufhin erfolgte der gemeinsame Zugriff der Polizeien. Eine der Festgenommenen trug dabei das Portemonnaie der Seniorin in ihrer Jackentasche. Die ältere Frau hatte nicht mitbekommen, wie ihr kurz zuvor die Geldbörse aus der Tasche entwendet worden war. Bei der weiteren Durchsuchung der vier Festgenommenen stellte sich heraus, dass die Frauen diverse Verkleidungsutensilien wie Perücken, Mützen und Sonnenbrillen mit sich führten.

Bei den vier Tatverdächtigen handelt es sich um Frauen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit im Alter von 20, 26, 35 und 49 Jahren. Sie sind alle bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich aufgefallen oder sogar vorbestraft. Teilweise sind sie ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Derzeit wird eine Vorführung beim Haftrichter geprüft.

