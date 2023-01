POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Anhängers in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 17. Januar 2023, 07:52 Uhr, hat eine bislang unbekannte Person einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Die gesuchte Person befuhr mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Wildeshauser Straße. Kurz hinter der Kreuzung zur Dwoberger Straße kam es in Höhe des dortigen ...

mehr