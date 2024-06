POL-HRO: Unbekannte beschmieren das Gebäude der Feuerwehr Bastorf mit einem Hakenkreuz

Tessin (ots) - Am Samstagmorgen (01.06.2024) kurz vor 08:00 Uhr wurde die Polizei von einem Brand, in einem leerstehenden Gebäude in der Stadt Tessin, informiert. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort den Brand eines Radladers feststellen, der sich auf dem Hof eines Autohauses befand. Durch den Brand und die Hitze wurden ein PKW-Anhänger, ein abgestellter Container sowie die Scheiben des Nachbargebäudes beschädigt. ...

mehr