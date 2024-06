Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Radladers in Tessin

Tessin (ots)

Am Samstagmorgen (01.06.2024) kurz vor 08:00 Uhr wurde die Polizei von einem Brand, in einem leerstehenden Gebäude in der Stadt Tessin, informiert. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort den Brand eines Radladers feststellen, der sich auf dem Hof eines Autohauses befand. Durch den Brand und die Hitze wurden ein PKW-Anhänger, ein abgestellter Container sowie die Scheiben des Nachbargebäudes beschädigt. Zur Klärung der Ursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Der Radlader brannte aus und ist nicht mehr einsetzbar. Der Gesamtschaden wurde auf circa 26.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter 038209 440, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. gefertigt: PHK Robert Heinrich Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sanitz verantwortlich: Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

