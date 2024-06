Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 - Pkw Smart kommt bei Starkregen von der Fahrbahn ab

Dummerstorf (ots)

Am 31.05.2024, gegen 18:05 Uhr kam auf der BAB 19, Fahrtrichtung Rostock, kurz vor der Anschlussstelle Kessin ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw Smart von der Straße nach rechts ab und landete in der Böschung. Da zunächst unklar war, ob der Fahrzeugführer bei dem Unfall verletzt wurde, kam vor Ort ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen zum Einsatz. Der Notarzt stellte jedoch fest, dass der 55-jährige deutsche Fahrer gänzlich unverletzt geblieben ist. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Außerdem entstand ein Schaden an der Außenschutzplanke. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Ein angefordertes Spezialunternehmen säuberte die Unfallstelle und befreite das Erdreich von eingedrungenen Betriebsstoffen. Unfallursache ist vermutlich die nichtangepasste Geschwindigkeit bei starkem Regen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal daraufhin, dass die Geschwindigkeit und die Fahrweise bei plötzlich auftretenden Witterungsumschwüngen anzupassen ist. gefertigt: Thomas Stolz Polizeioberkommissar verantwortlich: Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

