Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Meldungen der der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Betrunken Unfall verursacht++Unfall durch Verletzung der Rückschaupflicht++Handtaschendiebstahl++

Leer - Betrunken Unfall verursacht

Einen Unfall unter dem Einfluss von Alkohol verursachte am 19.06.2024 gegen 23:00 Uhr ein 46-jähriger Mann aus dem Kreis Coesfeld. Er befuhr die Oldenburger Straße stadteinwärts bis zur Hauptstraße und wollte dann nach links in die Daalerstraße einbiegen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Verkehrsinsel. Dabei entstand an dem mitgeführten Pkw ein erheblicher Frontschaden, was den Mann aber nicht daran hinderte bei Eintreffen der Polizeikräfte vor diesen zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten das Ansinnen des Mannes unterbinden. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen war und einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille aufwies. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Moormerland/ BAB 31 - Unfall durch Verletzung der Rückschaupflicht

Immer wieder kommt es auf der Autobahn zu Unfällen, wenn Personen mit ihren Fahrzeugen vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen wechseln, ohne auf den rückwärtigen oder neben sich befindlichen Verkehr achten. So kam es auch zum Unfall als eine 67-jährige Frau aus der Krummhörn ohne zu gucken den Fahrstreifen wechselte und dabei nicht auf einen von hinten herannahenden 24-jährigen Emder achtete. Der junge Mann reagierte und verhinderte einen Zusammenprall mit der Frau, indem er noch in Richtung Mittelschutzplanke auswich. Dabei wurde der Emder leicht verletzt und sein Pkw schwer beschädigt. Die Frau blieb unverletzt und ihr Auto unbeschädigt. Beim Fahren auf der Autobahn ist es beim Fahrstreifenwechsel unabdinglich sich erst zu vergewissern, ob die Fahrbahn frei ist und ob der Wechsel ohne Gefahren für andere möglich ist.

Emden - Handtaschendiebstahl

Einmal kurz umgedreht und die Handtasche war weg. Eine 18-jährige Emderin befand sich am 19.06.2024 gegen 20:00 Uhr auf einer Sitzbank in der Straße "Zwischen Beiden Märkten" und hatte ihre Handtasche auf der Sitzbank abgestellt. Als sie kurz aufstand und sich nur ein kleines Stück von der Tasche entfernte, nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete die Tasche. In der rosafarbenen Tasche befanden sich diverse persönliche Gegenstände, eine EC-Karte und 20 Euro Bargeld. Eine unbekannte Person in ihrer direkten Nähe konnte die junge Frau nicht ausmachen. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei Emden zu kontaktieren.

