POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/Geparkter BMW beschädigt

Coesfeld (ots) - Eine Handtasche im Fußraum eines Autos liegen zu lassen ist keine sichere Option. So schlugen bislang unbekannte Täter am 02.06.2024, in der kurzen Zeit von 14.35 Uhr bis 14.55 Uhr, eine Seitenscheibe eines auf dem Friedhofsparkplatz an der Geest in Lüdinghausen geparkten grauen Fiats einer 72-jährigen Münsteranerin ein und entwendeten die ...

