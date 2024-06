Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße/Pedelecfahrer nach Unfall im Mai gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei in Dülmen sucht nach einem Unfall, der sich bereits Anfang Mai ereignete, den jugendlichen Fahrer eines blau-grauen Pedelecs. Am Dienstag, 07.05., gegen 18 Uhr befuhr eine 59-jährige Dülmenerin mit ihrem Fahrrad die Bergfeldstraße und beabsichtigte nach rechts in die Straße An den Wiesen abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem jungen Mann, der mit einem Pedelec unterwegs war. Die Dülmenerin kann keine konkreten Angaben machen, von wo der Pedelecfahrer kam. Vor Ort übergab sie dem Jugendlichen ihre telefonische Erreichbarkeit. Bislang konnte kein Kontakt zum Jugendlichen hergestellt werden. Nach Angaben einer Zeugin erschien auch noch der Vater des Jugendlichen an der Unfallstelle. Zu dem Zeitpunkt befand sich die Dülmenerin mit einem Rettungswagen auf dem Weg in ein Krankenhaus. Personenbeschreibung: ca. 15-19 Jahre alt, dunkle Haare, blaues T-Shirt, blau-graues Pedelec. Der Jugendliche bzw. der Vater werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

