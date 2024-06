Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 23.06.2024

PI Leer/Emden (ots)

+++ Einbruch in Wohnung ++ PKW-Aufbrüche ++ Handtaschendiebstahl ++ Diebstahl eines Rollators ++ Diebstahl eines E-Scooters +++

Weener - Einbruch in Wohnung

Im Zeitraum vom 11.06.2024 bis 22.06.2024 drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Mittelstraße in Weener ein. Sie nutzten die Abwesenheit der Wohnungsinhaber und brachen die Tür auf. Dabei entwendeten sie Wertgegenstände im höheren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - PKW-Aufbrüche

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem Gelände einer Tischlerei im Gewerbegebiet am Nüttermoorer Sieltief mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Die Täter entwendeten Werkzeuge aus den Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei in Leer zu melden.

Emden - Handtaschendiebstahl

Am 22.06.2024, zwischen 12:15 und 12:45 Uhr, ereignete sich in einem Einkaufszentrum in der Thüringer Straße in Emden ein Handtaschendiebstahl. Eine 62-jährige Frau aus Leer hatte ihre Handtasche an einen Stuhl gehängt, als ein bislang unbekannter Täter diese entwendete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emden zu melden.

Emden - Diebstahl eines Rollators

Am 22.06.2024, zwischen 14:45 und 16:30 Uhr, wurde der Rollator einer älteren Dame aus Hinte aus dem Vorraum einer Kirche im Emder Innenstadtgebiet gestohlen. Der Täter ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emden zu melden.

Emden - Diebstahl eines E-Scooters

Am 21.06.2024, zwischen 08:00 und 09:00 Uhr, wurde der E-Scooter eines 46-jährigen Mannes aus Emden gestohlen. Das Fahrzeug war vor einer Sporthalle im Steinweg verschlossen abgestellt. Der E-Scooter wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emden zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

