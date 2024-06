POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.06.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfallfluchten -Zeugensuche- ++ Zimmerbrand mit leicht verletzten Personen ++ Anlagebetrug mit hohem finanziellen Schaden ++

Weener - Verkehrsunfallflucht -Zeugensuche-

Bereits am 14.06.2024 kam es gegen 14:18 Uhr in der Bahnhofstraße in Weener zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Zuvor beabsichtigte eine 70-Jährige aus Weener, in ihrem Volkswagen, von der Bahnhofstraße nach links in die Risiusstraße einzubiegen. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher wechselte währenddessen die Fahrspur, um ebenfalls von der Bahnhofstraße in die Risiusstraße einzubiegen und touchierte und beschädigte dabei den Pkw der 70-Jährigen. Anstatt eine Schadensregulierung zu veranlassen, entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können und bittet diese, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Weener - Verkehrsunfallflucht -Zeugensuche-

Am 21.06.2024 kam es gegen 11:15 Uhr in der Boenster Straße in Weener zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Ein 64-Jähriger aus Bunde befuhr die Boenster Straße in einem Pkw der Marke Renault. Ihm kam ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter in einem unbekannten Fahrzeug entgegen. Die Außenspiegel der beiden sich entgegenkommenden Fahrzeuge berührten sich, wobei der Spiegel am Fahrzeug des 64-Jährigen beschädigt wurde. Anstatt anzuhalten, um eine Schadensregulierung zu initiieren, setzte der unbekannte Unfallbeteiligte seine Fahrt ohne Weiteres fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können und bittet diese, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Moormerland - Zimmerbrand mit leicht verletzten Personen

Am 26.06.2024 gegen 21:47 Uhr kam es zur Meldung eines Brandes in einem Mehrparteienhaus in der Königsstraße in Moormerland. Die Feuerwehr und Kräfte der Polizei wurden zum Einsatzort entsandt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten im brandbetroffenen Zimmer begonnen. Die Feuerwehr löschte den Brand abschließend. Vier Personen wurden leicht verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden im geschätzten mittleren vierstelligen Eurobereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist nun Bestandteil des polizeilichen Ermittlungsverfahrens.

Emden - Anlagebetrug mit hohem finanziellen Schaden

Am 27.06.2024 erschien ein 63-Jähriger aus Emden in der Dienststelle, um Anzeige zu erstatten. Er war im Februar über das Internet auf einen vermeintlich seriösen Finanzdienstleister aufmerksam geworden, über welchen er investieren wollte. Nachdem er zunächst mit kleineren Beträgen im unteren dreistelligen Eurobereich begann, zahlte er schließlich auch größere Geldbeträge über Bezahldienste ein. Bevor er feststellte, dass es sich um eine Betrugsmasche zu seinem Nachteil handelte, überwies der Mann insgesamt einen fünfstelligen Eurobetrag an die Täterschaft. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

