POL-GE: 38-Jähriger belästigt Passanten

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 17. Juni 2024, einen 38 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Eine 45 Jahre alte Frau hatte um 13.15 Uhr den Notruf gewählt, weil der Mann sich ihr gegenüber aggressiv und übergriffig verhielt. Unter anderem zog er seine Hose runter und zeigte sein Glied in Richtung der Frau. Das Ganze passierte im Kreuzungsbereich Bulmker Straße/Hammerschmidtstraße im Stadtteil Bulmke-Hüllen, wo zu diesem Zeitpunkt viele Schülerinnen und Schüler auf den Bus warteten. Viele von ihnen wurden mutmaßlich ebenfalls Zeugen des Vorfalls. Die Beamten fanden den Mann in unmittelbarer Nähe im Bereich der Florastraße. Da sich der Tatverdächtige unmittelbar aggressiv verhielt, brachten die Beamten ihn zu Boden und fixierten ihn. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt, nahmen ihn die Beamten wegen des Verdachts der Fluchtgefahr vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Die Ermittlungen dauern an.

