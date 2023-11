Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Lkw bleibt in Bahnunterführung stecken 04.11.2023, 12:11 Uhr --- Update: 13:24 Uhr

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 03.11.2023, um 17:00 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, Elzweg, in der Bahnunterführung zwischen B3 und der Straße Am Elzdamm, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw in besagter Unterführung stecken blieb.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, befuhr der 28 Jahre alte Fahrer des Lkw den Elzweg vom Elzdamm herkommend. Trotz der dort angebrachten Höhenbeschränkung von 2,30 Meter ging der Lkw-Fahrer davon aus, dass er mit seinem deutlich höheren Lkw die Bahnunterführung problemlos durchfahren kann und ignorierte wohl konsequent sämtliche Hinweise bzgl. der maximal möglichen Durchfahrtshöhe.

Ebenso konsequent zeigte sich dann aber das Bauwerk und machte dem Lkw-Fahrer unzweifelhaft klar, dass er mit seinem Vorhaben wenig Erfolg haben wird.

Es kam deshalb wie es kommen musste und der Lkw blieb nach Einfahrt in die Bahnunterführung mit dem Kastenaufbau stecken und konnte weder vor- noch zurückfahren.

Erst durch die tatkräftige Unterstützung eines Abschleppdienstes konnte der Lkw aus der Unterführung gezogen werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die gesamte Unterführung bis 19:45 Uhr für den weiteren Straßenverkehr gesperrt.

Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,00 Euro.

OW/RE

SK/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell