POL-HA: Fahrraddiebstahl am Hasper Bahnhof

Hagen (ots) - Am Freitag (31.05.) werden die Verkehrssicherheitsberater (VSB) der Polizei Hagen auf dem Wochenmarkt in Vorhalle in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr an einem Infostand interessierte Bürgerinnen und Bürger über das richtige Verhalten im Straßenverkehr informieren. Im Fokus steht hier das Thema ...

mehr