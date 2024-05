Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen informieren auf Wochenmarkt zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr

Hagen (ots)

Am Freitag (31.05.) werden die Verkehrssicherheitsberater (VSB) der Polizei Hagen auf dem Wochenmarkt in Vorhalle in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr an einem Infostand interessierte Bürgerinnen und Bürger über das richtige Verhalten im Straßenverkehr informieren. Im Fokus steht hier das Thema "Pedelec". Neben dem persönlichen Austausch mit der Polizei können Interessierte Flyer und Infomaterial mitnehmen und so alle wichtigen Fakten nachlesen. Auch eine VR-Brille werden die VSBler im Gepäck haben, um hier anschaulich auf unterschiedliche Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell