Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.07.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Randalierer ging in Gewahrsam ++ Vollbrand einer Gartenhütte ++

Leer - Randalierer ging in Gewahrsam

Am 30.06.2024 gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über einen Mann, der in Leer wiederholt mit einer Tasche gegen Schaufenster in der Mühlenstraße schlug und aggressiv auftrat. Beim Eintreffen der Beamten verweigerte der Mann die Herausgabe seines Personalausweises und versuchte zu flüchten. Nach Androhung und Einsatz von Pfefferspray konnte der 33-jährige Mann aus Ostrhauderfehn überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Vollbrand einer Gartenhütte

Am 30.06.2024 gegen 02:45 Uhr geriet eine Gartenhütte in der Ubbo-Emmius-Straße in Emden in Vollbrand. Durch die starke Flammen- und Rauchentwicklung wurde der Brand von zwei Anwohnern entdeckt. Die Feuerwehr Emden konnte das Feuer löschen. Es gab keine Verletzten. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 17.000 EUR. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt, die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell