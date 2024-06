Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann wird von Unbekannten umgestoßen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.06.2024, gegen 13.30 Uhr, sei ein 63 Jahre alter Mann von einem Unbekannten in der Grabenstraße umgestoßen worden. Der 63-Jährige fiel rücklings zu Boden und stieß dabei mit dem Hinterkopf gegen eine Hausfassade. Vorausgegangen soll ein verbaler Streit wegen dem "lautstarken" Telefonieren des Unbekannten gewesen sein. Der 63-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in Richtung "Senser Platz". Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Scheinbares Alter etwa 25 Jahre, kurzer Vollbart, schwarze Hautfarbe. Er trug ein weiß / blaues Hemd, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell