Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Unbekannter schlägt Fahrzeugscheibe ein und entwendet Wertgegenstände - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 25.06.2024 in der Zeit von 17.45 Uhr bis ca. 18.10 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines auf dem Parkplatz in der Schreiberstraße in Freiburg abgestellten Fahrzeuges ein und entwendete daraus hochwertige Kameras und entsprechendes Zubehör im Wert von ca. 8.000 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden.

jst

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell