Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Luft aus Fahrzeugreifen gelassen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Freiburger Stadtgebiet, vorrangig in den Stadtteilen Herdern und Littenweiler, wurden in der Nacht auf den 27.06.2024 an mindestens 26 vermeintlich hochwertigen Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Wie zuletzt in vergangenen Fällen dieser Art, waren diesmal jedoch nicht nur SUVs, sondern auch mindestens ein Elektrofahrzeug betroffen.

Die Polizeireviere Freiburg-Nord und Freiburg-Süd haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die solch einen Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der jeweiligen Polizeidienststelle, unter der Telefonnummer 0761 882-4221 (Polizeirevier Freiburg-Nord) oder 0761 882-4421 (Polizeirevier Freiburg-Süd) zu melden.

jst

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell