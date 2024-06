Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Hausdach - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 25.06.2024, im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr, ereignete sich in der Fliederstraße in Löffingen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der unfallverursachende Fahrzeuglenker unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein momentan noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Vorbeifahren das Dach eines Wohnhauses sowie eine Regenrinne. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Aufgrund des Spurenbildes kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim Verursacherfahrzeug wohl um einen Lkw oder ähnlich großem Fahrzeug gehandelt haben muss.

Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, zu melden.

