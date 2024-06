POL-FR: Wittnau: Radfahrer gestürzt und tödlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Die 63-jährige Pkw-Fahrerin verstarb am 26.06.2024 in der Uniklinik. Ursprungsmeldung: Am Mittwochmorgen, 26.06.2024, gegen 08.10 Uhr, kam eine 63-jährige Pkw-Fahrerin von der Kreisstraße 6316 ab. Sie wurde schwer verletzt. Die 63-Jährige befuhr die Kreisstraße von Niedereggenen kommend in ...

