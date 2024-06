Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Motorradfahrer stürzt auf Kreisstraße 6352 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 53-jähriger Motorradfahrer musste am Dienstag, 25.06.2024, gegen 16.50 Uhr, in einer Kurve wohl einem entgegenkommenden Motorradfahrer ausweichen. Im weiteren Verlauf stürzte der 53-Jährige auf die Fahrbahn und kam nach einer kurzen Rutschstrecke auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Ein 25-jährige Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße 6353 von Gersbach kommend in Richtung Todtmoos-Au. In einer Rechtskurve mit leichten Gefälle sei der 25-Jährige über die Mittelmarkierung gekommen. Der entgegenkommende 53-Jährige erkannte dies, wich aus und stürzte mit seinem Motorrad. Der 53-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in das Unispital nach Basel. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

