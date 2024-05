Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt mit über 2 Promille und verletzt sich leicht

Hagen-Mitte (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer stürzte am Donnerstagabend (16.05.2024) in der Innenstadt und verletzte sich leicht. Polizeibeamte bestreiften, gegen 18.30 Uhr, die Elberfelder Straße. An der Bushaltestelle vor dem Stadttheater wurden sie auf einen verletzten Mann aufmerksam, der durch mehrere Passanten erst versorgt wurde. Die Polizisten konnten ermitteln, dass der 64-Jährige zuvor als Fahrradfahrer unterwegs war und bei einem Alleinunfall stürzte. Während der Unfallaufnahme wurden sie auf Alkoholgeruch in dessen Atemluft aufmerksam. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Er musste zudem eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

