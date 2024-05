POL-HA: Personenfahndung - Wer kennt diese Ladendiebe?

Hagen-Boele (ots) - Zwischen dem 11. Mai und 15. Mai kam es im Eschenweg in Boele zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein 34-Jähriger verständigte am Mittwoch die Polizei, nachdem er Hebelmarken an seiner Wohnungseingangstür, Balkontür und an einem Fenster am Balkon festgestellt hatte. Hinweise auf mögliche Täter konnte der Mann nicht geben. Weder die Türen ...

