POL-OH: Auto überschlägt sich auf der L 3174- Fahrerin leicht verletzt

Hilders (ots)

Am Sonntag, den 31.12.2023, ereignete sich gegen 20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 3174, in Höhe der Ortschaft Rödergrund. Eine 24-jährige Opel-Fahrerin aus der Gemeinde Dipperz befuhr die L 3174 aus Richtung Schwarzbach kommend in Richtung Hofbieber. In einer Rechtskurve verlor die Opel-Fahrerin aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte über die Gegenfahrbahn in den linksseitigen Straßengraben. Hier überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Fahrerin des Unfallfahrzeugs wurde durch den Überschlag leicht verletzt. Das Fahrzeug war aufgrund starker Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

