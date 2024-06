POL-FR: Wehr: Einbruch in Baumschule

Freiburg (ots) - Am 25.06.2024 in der Zeit von 17.45 Uhr bis ca. 18.10 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines auf dem Parkplatz in der Schreiberstraße in Freiburg abgestellten Fahrzeuges ein und entwendete daraus hochwertige Kameras und entsprechendes Zubehör im Wert von ca. 8.000 Euro. ...

