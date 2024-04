Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Vereinsheim

Gera (ots)

Gera. Ohne Beute zu erlangen drangen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Keplerstraße in Gera ein. Die Tatzeit kann ersten Erkenntnissen zufolge auf die Nacht von Montag zu Dienstag (22.-23.04.2024) eingegrenzt werden. Beim Eindringen in das Gebäude hinterließ der oder die Täter Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die KPI Gera (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0103804/2024 entgegen.

