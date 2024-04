LPI-G: Einbruch in Arztpraxis gescheitert

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Beamte der Polizeiinspektion Altenburger kamen am 22.04.2024 gegen 16:30 Uhr im Rahmen einer Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße zum Einsatz. Zwei Männer waren dort in Streit geraten, woraufhin ein 19-jähriger Tatverdächtiger auf den anderen Mann mit einem Messer einstach. Der Geschädigte wurde durch das Messer erheblich am Oberarm und Oberkörper verletzt. Ein Rettungswagen brachte den stark blutenden 22-jährigen Mann in ein ...

