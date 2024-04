POL-PDNR: Häufung von Anrufen falscher Polizeibeamter

Unkel (ots) - Am 18.04.2024, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein, auf dem Parkplatz des Vorteil-Center in Unkel, abgestellter Pkw beschädigt. Vermutlich touchierte der Unfallverursacher den parkenden Pkw beim Rangieren aus einer Parklücke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 per Email an ...

