Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Scheuerfeld (ots)

Am 18.04.2024 wurde der Polizei Betzdorf gegen 16:00 Uhr gemeldet, dass ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug -vermutlich beim Rangieren- gegen einen Grundstückszaun in der Schulstraße in Scheuerfeld gefahren sei. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, der Zaun wurde beschädigt. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell