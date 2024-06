Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 30.06.2024

Leer (ots)

++Carportbrand++Heuballenbrand++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Brand einer Gartenhütte++Gullideckel entfernt++Als Wasserwerker ausgegeben++

Carportbrand

Jemgum - Am Samstagmittag kam es in der Oberfletmer Straße auf einem Privatgrundstück zu einem Carportbrand. Nach erster Einschätzung liegt die Ursache in der unsachgemäßen Verwendung eines Gasbrenners zur Unkrautvernichtung. Neben dem Carport wurde auch ein untergestellter Pkw zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Der Schaden liegt bei ca. 30.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Heuballenbrand

Filsum - Am späten Samstagabend gerieten gegen 23:25 Uhr ca. 70-80 neu gepresste Heu- und Siloballen auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Busboomsfehner Straße in Brand. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen bisher nicht vor, eine Selbstentzündung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Leer in der Friesenstraße feststellen, dass dieser augenscheinlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der ausgehändigte Führerschein zeigte recht deutliche Anzeichen einer Fälschung bzw. Manipulation auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein zur Beweissicherung einbehalten.

Brand einer Gartenhütte

Emden - Am frühen Sonntagmorgen geriet gegen 05 Uhr in der Emder Ubbo-Emmius-Straße eine Gartenhütte in Brand. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung, von der auch benachbarte Straßen betroffen waren. Durch den Brand wurde die Gartenhütte komplett zerstört, die Schadenshöhe wird aktuell auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, um weitere Ermittlungen zur möglichen Brandursache zu gewährleisten. Bewohner oder Einsatzkräfte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Gullideckel entfernt --Zeugensuche--

Emden - Am Sonntagmorgen wurde der Polizei von Passanten mitgeteilt, dass in der Emder Innenstadt mehrere Gullideckel aus ihren Halterungen entfernt worden waren. Die Beamten stellten fest, dass in den Straßen Katergang, Zwischen beiden Sielen und Außer dem Nordertor Gullideckel von unbekannten Personen entfernt worden waren. Die Gefahrenstellen wurden provisorisch gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

Als Wasserwerker ausgegeben --Zeugensuche--

Emden - Am Samstagvormittag wurde in der Wolthuser Straße eine 85-jährige Emderin in ihrem Einfamilienhaus von einer unbekannten männlichen Person aufgesucht. Die Person gab sich als Wasserwerker aus und dass er die Leitungen im Haus kontrollieren müsse. Unter diesem Vorwand verschaffte sich die Person Zugang zum Haus und begab sich mit der Bewohnerin in den Keller und ins Erdgeschoss. Die Emderin wurde durch das Verhalten des Mannes misstrauisch und forderte den Mann zum Verlassen des Hauses auf. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden durch den unbekannten Mann keine Wertgegenstände entwendet. Er wurde als junger Mann von kräftiger Figur und mit einer blauen Weste bekleidet beschrieben. Zeugen oder weitere Betroffene setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell