POL-BOR: Ahaus - Grableuchten gestohlen

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Losberg; Tatzeit: zwischen 14.06.2024, 21.40 Uhr, und 15.06.2024, 07.45 Uhr; Ein Tablet sowie zwei Lautsprecherboxen entwendeten Einbrecher in der Nacht zu Samstag aus einer Gaststätte in Stadtlohn. Der oder die Täter hatten ein Fenster beschädigt, um in die Räumlichkeiten am Losberg zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) ...

mehr