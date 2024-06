Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Erneuter Einbruch in Vereinsheim

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Uferstraße;

Tatzeit: zwischen 13.06.2024, 18.00 Uhr, und 15.06.2024, 09.00 Uhr;

Erneut gewaltsam in ein Vereinsheim eingedrungen sind Unbekannte in Stadtlohn. Über ein Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude an der Uferstraße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Außerdem machten sich die Einbrecher an einem Container zu schaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie Werkzeug und ein Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

