Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hund im Auto konnte nur noch tot geborgen werden

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (16. Mai 2024) gegen 13 Uhr beobachtete eine Zeugin einen hechelnden Hund in einem geparkten Auto am Konrad-Adenauer-Platz. Sie rief andere Zeugen zur Hilfe, die versuchten, die Scheiben des Pkw mit einem Hammer einzuschlagen. Zusätzlich alarmierten sie über den Notruf die Polizei. Als die Zeugen die Türen des Autos öffnen konnten, kam für den Hund jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Die Hundehalterin, eine 46-jähirge Frau, erschien kurze Zeit später an ihrem Auto. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

- Lassen sie ihre Tiere auch bei frühlingshaften Temperaturen nicht alleine im Auto - Autos heizen sich auch in der Sonne bei mittleren Temperaturen schnell auf - Wenn ihr Tier kurzzeitig im Auto bleiben muss, achten Sie darauf, dass die Fensterscheiben geöffnet sind und genug Frischluft vorhanden ist

(93)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell