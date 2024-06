Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wennewick;

Unfallzeit: 15.06.2024, gegen 05.15 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 53-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Er befuhr am frühen Samstagmorgen gegen 05.15 Uhr mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in der Ortschaft Wennewick-Oldenkott. Im Kreuzungsbereich Wennewick, in Höhe der Hausnummer 63, kam es zur Kollision mit dem Van eines 28-jährigen Stadtlohners. Er war mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen unterwegs. Die beiden Beifahrer aus Stadtlohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt und einem Krankenhaus in Ahaus zugeführt. Der schwer verletzte Vredener wurde mit akuter Lebensgefahr in ein Krankenhaus nach Enschede gebracht. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster war vor Ort. Außerdem waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Ammeloe im Einsatz. (ao)

