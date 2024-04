Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf der Mülgaustraße: Kind gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht einen circa neun- bis zwölfjährigen Jungen, der am Dienstag, 16. April, gegen 16.20 Uhr auf der Mülgaustraße in Odenkirchen-Mitte an einem Unfall beteiligt war.

Eine 71-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Mülgaustraße aus Richtung Höhenstraße in Richtung Saarstraße. Der Junge lief von rechts über die Straße, so dass ihr Auto ihn touchierte. Der Junge fiel hin, stand sofort wieder auf und lief davon.

Zeugen beschreiben den Jungen so: etwa neun bis zwölf Jahre alt, circa 1 bis 1,40 Meter groß, schlank, afrikanisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung, dunkler Rucksack.

Die Polizei bittet den Jungen beziehungsweise seine Eltern, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

