POL-MG: Einbruch in Gemeindezentrum

Mönchengladbach (ots) - Am Montagnachmittag, 15. April, hat ein 29-jähriger Autofahrer versucht, sich einer Verkehrskontrolle in Eicken zu entziehen. Polizeibeamte stellten den Mann, der keinen Führerschein besaß und mutmaßlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Gegen 15 Uhr wollten Beamte des Verkehrsdienstes einen 29-jährigen Fahrzeugführer in seinem Pkw ...

