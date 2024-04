POL-MG: Fahren ohne Fahrerlaubnis: Verkehrsdienst stoppt flüchtigen Autofahrer

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht einen noch unbekannten Mann, der am Montag, 15. April, gegen 7.40 Uhr an der Straße Am Steinberg im Stadtteil Am Wasserturm eine 15-Jährige sexuell belästigt haben soll. Laut eigenen Angaben der Schülerin war diese zu Fuß auf dem Weg zur Schule, als der Unbekannte sie ansprach und zunächst bat, ihr den Weg zum Krankenhaus zu zeigen. Die 15-Jährige stimmte zu, ihn dorthin ...

mehr